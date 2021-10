Come spedire un pacco senza uscire di casa

Al giorno d’oggi capita spesso di trovarsi nella situazione di dover spedire dei pacchi, perché il e sono nati diversi portali in grado di offrire servizi di compravendita online semplici ed immediati. Da Vinted a Subito per i privati, da Ebay ad Amazon per i commercianti, per non parlare di tutti gli e-commerce che stanno nascendo negli ultimi anni, spedire dei pacchi è diventata ormai una prassi diffusa. Spedire.com che sono nati proprio per semplificare le cose a coloro che hanno bisogno di inviare pacchi, lettere, valigie e via dicendo. Scopriamo nel dettaglio come funziona questo servizio e quali sono i passi da compiere per gestire le proprie spedizioni direttamente da casa.

Confrontare preventivi e tariffe dei maggiori corrieri

Spedire.com è un portale che non permette solamente di gestire le proprie spedizioni con facilità ma anche di Non bisogna fare altro che inserire alcune informazioni sul pacco che si intende inviare, come il suo peso, le sue dimensioni e via dicendo per avere un preventivo dettagliato e visualizzare i costi in base al servizio delle varie compagnie. A quel punto basta selezionare quello che si desidera, procedere con il pagamento ed il gioco è fatto: in men che non si dica si può procedere con la spedizione.

Preparare il pacco e attendere il ritiro a domicilio

Una volta selezionato il corriere più conveniente ed indicati giorno ed orario per il ritiro a domicilio, non resta che imballare la merce in modo adeguato, Un procedimento estremamente semplice e veloce, che non comporta alcuna perdita di tempo e che tutti sono in grado di effettuare senza problemi.

nel giorno e nell’orario stabilito e non si deve fare altro. Se si vuole risparmiare sul servizio di ritiro a domicilio si può anche scegliere di consegnare personalmente il pacco ad uno Spedire Point.

Inviare il tracking al destinatario

Spedire.com permette di seguire la spedizione in ogni momento, dunque è possibile anche inviare il tracking al destinatario in modo da offrirgli un servizio completo e soddisfacente. In tal modo sarà possibile ed avere tutte le informazioni utili sulla spedizione.

Utilizzando Spedire.com per inviare i propri pacchi si può quindi risparmiare, perché si trovano in un batter d’occhio le tariffe più convenienti in base alle proprie esigenze e alla tipologia di spedizione che si intende effettuare. Non solo: si può gestire tutto direttamente online, da un unico portale, il che consente di garantire al cliente un ottimo servizio senza impazzire e soprattutto senza dover fare lunghissime file presso le sedi dei corrieri