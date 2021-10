Centola: il covid torna a far paura. Salgono i contagi

Torna il timore per il Covid a Centola. Sono sedici i casi positivi nel centro cilentano, così suddivisi: 10 a Centola Capoluogo, 3 a Palinuro, 2 a San Severino, 1 a Foria. Tra i positivi risultano anche alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria del plesso di Centola, avverte il sindaco Carmelo Stanziola.

Tra gli studenti il contagio potrebbe essersi diffuso in seguito alla positività di una maestra e una addetta alla mensa.

E’ stato predisposto, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione dell’Asl, uno screening(tamponi molecolari) per gli alunni delle classi coinvolte. A tal proposito i genitori, a seguito di una comunicazione da parte della scuola, sono invitati ad accompagnare i figli mercoledì 27 ottobre dalle ore 14:30 alle ore 13:30 in via R. Talamo nei pressi dell’ambulatorio medico.

“La situazione richiede massima attenzione,rispetto delle norme e collaborazione da parte di tutti. Solo in questo modo riusciremo ad arginare ulteriori contagi”. Questo il monito del primo cittadino.