Agropoli: comune pronto a realizzare nuovi orti urbani

AGROPOLI. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Adamo Coppola, intende istituire un nuovo Parco Urbano, portando avanti, quindi, il programma per l’assegnazione di orti urbani. Questi erano nato nel 2008 in località Mattine, ma ad oggi sono stati dismessi per permettere di dare il via a lavori di adeguamento ed ampliamento del campo “Polito”.

LE FINALITA’

Pertanto l’Ente punta ad individuare un’altra area comunale adeguata al progetto. I vantaggi della presenza di un orto urbano in città sono diversi; dalla riscoperta del valore della terra, alla collaborazione tra cittadini e agricoltori per produrre frutta e verdura fresca.

Iniziative simili sono di aiuto alle nuove generazioni, in quanto le sensibilizzano rispetto a idee di città più sostenibili e “green”, ma anche agli adulti o agli anziani che attraverso gli orti urbani hanno la possibilità di fare attività fisica all’aria aperta e produrre alimenti nutrienti senza l’uso di sostanze chimiche e pesticidi.

Si provvederà, quindi, a stabilire un nuovo “Regolamento” e il relativo bando. Prevede l’assegnazione per un periodo massimo di tre anni, tramite una graduatoria in base al nucleo familiare con ISEE più basso, degli orti urbani; destinati ai cittadini residenti ad Agropoli da almeno due anni, che abbiano compiuto 55 anni e che non siano proprietari di alcun lotto terriero.

IL COMMENTO

“Gli orti urbani sono uno strumento concreto per combattere il degrado in specifiche aree, che proprio grazie a questo tipo di attività, possono essere riqualificate in breve tempo“-, fanno sapere da palazzo di città.