Prima vittoria casalinga per la New Basket Agropoli Paestum contro la Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 90-88. I delfini sono stati in vantaggio nel primo tempo, giocando un’ottima pallacanestro e concludendo i primi due parziali di gioco avanti nel punteggio.

Il secondo tempo è iniziato bene con la New Basket Agropoli, i ragazzi di coach Lepre hanno giocato con fluidità e intensità sfruttando le transizioni offensive e le realizzazioni dall’arco di Molinario e Borrelli. A fine 3° quarto, un calo di concentrazione dei padroni di casa ha permesso agli ospiti di rientrare in partita e ricucire il parziale fino al 73-67 a 2 minuti dal termine del 3°quarto.

Nel 4° quarto, la Bim Bum Basket Rende ha continuato a recuperare il margine, mentre Agropoli ha dovuto fare i conti con i problemi di falli di Landgren e con qualche palla persa di troppo. A 7’ dalla fine, gli ospiti hanno colmato il divario sul 73-73. La partita nei minuti finali si è giocata in modo nervoso e gli ospiti sfruttando l’inerzia hanno allungato fino al 76-82 a 4’ minuti dalla sirena.

Nelle battute finali, i delfini hanno avuto una reazione d’orgoglio e con Lepre e Molinario hanno rimontato fino all’85-85. A 35’’ dalla sirena Borrelli ha siglato la tripla decisiva dell’allungo. Il parziale finale è stato di 90-88.

I tifosi hanno così potuto festeggiare la prima vittoria stagionale e riabbracciare i propri atleti.

Tabellini

Borrelli 18, Molinario 17, Dell’Omo 17,Pekic 19,Farese 4,Landgren 2,Lepre 13, Norci, Bevilacqua, Porreca. Coach: Lepre.