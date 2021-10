Valle dell’Angelo: programma interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Valle dell’Angelo, guidato dal sindaco Salvatore Iannuzzi, ha scelto di candidare a finanziamento, come richiesta di contributo per il 2022 2022, i seguenti interventi: “Risanamento dissesto diffuso nel versante Mazzei – Area Cimiteriale” e “Adeguamento e messa in sicurezza strada comunale Valle dell’Angelo – Pruno”.

l lavori verranno finanziati con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2022. Con nota del Ministero dell’Interno del 30/09/2021 euro è stata data ai Comuni la possibilità di chiedere contributi per l’anno 2022, per la realizzazione di opere pubbliche, cadauna fino ad un massimo di € 1.000.000,00 per Comuni inferiori a 5.000 abitanti, per investimenti per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.

L’Ente ha così deciso di programmare interventi, con i fondi del Ministero, di risanamento dissesto diffuso nel versante Mazzei – Area Cimiteriale ed interventi di adeguamento e messa in sicurezza strada comunale Valle dell’Angelo – Pruno.