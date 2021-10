L’Almanacco del 23 Ottobre 2021

Almanacco del 23 Ottobre 2021:

Santi del giorno: S. Giovanni da Capestrano sac.

S. Eliseo mart.

S. Vero

Etimologia: Vera, Il termine latino “verus”, dall’evidente significato, ha dato origine ad un “cognomen” abbastanza diffuso in epoca imperiale. Da questi, è scaturito poi il personale che, in Italia, non ha mai avuto troppa fortuna.

Proverbio del giorno:

A pazzo relatore, savio ascoltatore

Aforisma del giorno:

Chi rimanda la carità a dopo la morte è, se ben si riflette, generoso del bene altrui più che del proprio (Bacone)

Accadde Oggi:

2001 – Apple lancia l’iPod: Con il motto “Più di 1000 canzoni nella tua tasca” Steve Jobs, in jeans e felpa nera, presenta al mondo l’iPod, il nuovo riproduttore musicale digitale della Apple.

1863 – Fondazione del Club Alpino Italiano: Da un secolo e mezzo al servizio della conoscenza e della salvaguardia dell’ambiente montano, il Club Alpino Italiano (CAI) è oggi la maggiore organizzazione che raggruppa professionisti e appassionati di alpinismo.

Sei nato oggi? I nati il 23 ottobre sono quasi mai capaci di raggiungere la stabilità in tutti gli aspetti della loro vita. Anche se si sforzano con ogni mezzo di riequilibrare le energie di cui sono dotati, sembra che ci sia sempre un settore della vita in cui non riescono a mettere ordine; a volte i contrasti sembrano seguirli ovunque vadano. A dire la verità, essi si annoiano facilmente e quindi sono sempre alla ricerca di esperienze nuove ed esaltanti: quindi, quello che agli occhi degli altri appare stressante o difficile, può essere invece davvero piacevole per loro.

Celebrità nate in questo giorno:

1925 – Nanni Loy : Denuncia, impegno sociale, memoria storica: sono gli ingredienti del cinema di Giovanni Loy, detto Nanni, uno dei migliori registi italiani del Novecento.

1920 – Gianni Rodari : Con le sue storie fantastiche ha fatto viaggiare con l’immaginazione due generazioni di bambini e tuttora i suoi libri sono tra i più letti dai giovanissimi

1967 – Ambra Orfei: Nata a Roma, è figlia d’arte (i suoi genitori sono Nando Orfei ed Anita Gambaruttinata). Comincia come acrobata e cavallerizza nell’ambiente circense.

1940 – Pelé: Nato a Três Corações (Brasile), è un ex calciatore e dirigente sportivo brasiliano.

Scomparsi oggi:

2011 – Marco Simoncelli: Nato a Cattolica (in provincia di Rimini) e morto nel 2011, è stato un pilota motociclistico, deceduto a soli 24 anni sul circuito di Sepang, durante il Gran Premio della Malesia.