Promozione: Palomonte e Poseidon inseguono, per l’Herajon una missione

Nel prossimo weekend il sesto turno del campionato di Promozione riguardante il girone E vede i riflettori puntati sulla maggio parte dei campi con sfide che coinvolgono ogni singola posizione in classifica. Centro Storico Salerno e Sarnese giocheranno entrambe in casa per continuare a darsi battaglia, il Palomonte proverà a fare un salto di classifica importante insieme alla Poseidon. Scontro diretto tra Rocchese e Pro Sangiorgese interessante ed infine l’Herajon in trasferta vuole assolutamente conquistare il primo risultato utile.

PROGRAMMA COMPLETO

SABATO ORE 15:30

Centro Storico Salerno – Nocera Superiore RS3 Stadio Centro Sportivo “Vincenzo Volpe” di Salerno

F.C. Sarnese 1926 – Sanseverinese Stadio Comunale “Felice Squirtieri” di Sarno

Giffoni Sei Casali – Giffonese Stadio Comunale “Gregorio Giannattasio” di Prepezzano

Sporting Pontecagnano – Real Palomonte Stadio “XxIII Giugno 1978” di Pontecagnano Faiano

U.S. Poseidon 1958 – Temeraria 1957 San Mango Stadio “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo

DOMENICA ORE 10:30

Rocchese – Pro Sangiorgese Stadio “Ravaschieri” di Nocera Superiore

ORE 15:30

Academy Ebolitana – G.S. Herajon 1956 Stadio Comunale “José Guimaraes Dirceu” di Eboli