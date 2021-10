Palinuro: maestra non vaccinata positiva al covid. E’ ricoverata in ospedale

CENTOLA. Maestra non vaccinata positiva al Covid 19. La donna, di circa 50 anni, è ricoverata nella struttura Covid di Agropoli. Il caso arriva dal Comune di Centola. L’insegnante, che ancora non si è sottoposta alla vaccinazione, forse anche per questioni di salute, nei giorni scorsi ha avvertito i primi sintomi.

Maestra non vaccinata: il ricovero

Arrivata all’ospedale San Luca di Vallo i sanitari le hanno confermato il contagio al Covid 19. Per il suo quadro clinico ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Agropoli. Non avendo fatto la vaccinazione insegnante per entrare in classe eseguiva regolarmente i tamponi di cui l’ultimo sarebbe risultato positivo.

I contagi in ambito scolastico

Quello della maestra non vaccinata non è l’unico contagio che si registra nell’istituto scolastico di Centola. A risultare positiva anche un’operatrice addetta alla mensa scolastica. L’istituto scolastico dopo la comunicazione arrivata dall’Asl di Salerno è stato chiuso (leggi qui). Il provvedimento porta la firma del sindaco di Centola, Carmelo Stanziola ed è valido per tre giorni, ovvero dal 21 al 23 ottobre. Ciò al fine di garantire le operazioni di sanificazione.