Guasto sulla linea tra Agropoli e Capaccio, disagi per chi viaggia in treno Dalle 15.10 il traffico è rallentato tra Agropoli e Capaccio Paestum per un inconveniente alla linea. Lo fa sapere Trenitalia.