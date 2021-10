Black Friday in arrivo: scoprile le tendenze online

Finalmente, anche quest’anno sta per arrivare il Black Friday, il giorno più importante in assoluto per tutto il mondo dello shopping, con un’attenzione particolare per la moda, le tendenze e gli store online dedicati ai grandi brand.

Quest’anno la giornata dedicata agli acquisti sarà il 26 novembre, tuttavia, come ormai sappiamo bene, le occasioni non si limitano ad un unico giorno: partono già qualche giorno prima e perdurano per tutta la settimana successiva, o almeno per il weekend. Lo shopping a prezzi scontati terminerà poi al 29 novembre, con il Cyber Monday.

Il Black Friday è un’iniziativa nata negli Stati Uniti, la data viene modificata ogni anno poiché deve coincidere con il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento americano.

Il diffondersi del Black Friday in tutto il mondo ha portato soprattutto un notevole incremento nel settore del commercio elettronico: soprattutto per il mondo della moda e della tecnologia, sono sempre più numerose le persone che si affidano ai grandi stores online e agli aggregatori dello shopping, che offrono la possibilità di fare acquisti della migliore qualità senza perdere tempo a girare per negozi e grandi magazzini.

Anche Stileo, naturalmente, si sta preparando al grande evento dello shopping, con l’opportunità per gli utenti di acquistare articoli dei brand più rinomati del momento, come Adidas, Liu Jo, Armani, Gucci, Givency o Philippe Model, usufruendo di sconti, saldi, promozioni e di un vastissimo assortimento.

Risparmio e qualità con lo shopping online

Negli ultimi mesi, soprattutto durante i periodi di chiusura forzata dovuta al diffondersi del Covid, il commercio elettronico ha subito un notevole incremento, e molti appassionati della moda hanno preso l’abitudine di fare shopping via internet.

Fare acquisti su un portale di grandi dimensioni, come è appunto Stileo, significa infatti poter avere a disposizione un’ampia gamma di capi di abbigliamento, pelletteria, calzature e accessori fashion, ma soprattutto conoscere in anteprima le tendenze del mercato. La possibilità di fare acquisti scegliendo dalle collezioni più recenti dei migliori stilisti e dei marchi più noti sul mercato della moda.

In base ai dati raccolti, gli articoli più venduti in occasione delle promozioni speciali, come è appunto il caso del Black Friday, sono soprattutto le sneakers, sia femminili che maschili, le felpe e i capi di abbigliamento sportivo in genere, borse, giacche e giubbotti, pelletterie e accessori in genere

Una ricca scelta di articoli Made in Italy

Una particolarità di Stileo è quella di riservare un’attenzione particolare al Made in Italy, proponendo alcuni brand tipici e rinomati sia per la qualità delle materie prime e delle tecniche di lavorazione, sia per il design originale e l’accuratezza nei dettagli.

Acquistare online gli articoli prodotti da alcuni iconici marchi italiani, quali possono essere Moschino, Versace, Prada, Nero Giardini o Salvatore Ferragamo, significa poter accedere a offerte interessanti e avere la garanzia della migliore produzione fashion italiana.

Come tutti gli aggregatori di e-commerce, Stileo permette di scegliere gli articoli desiderati dalle proprie pagine, dove vengono proposti a prezzi competitivi, per poi condurre gli acquirenti, tramite il link di riferimento, verso gli stores specifici di un determinato marchio o prodotto.