Serre: un’iniziativa per agevolare la pratica sportiva per bambini e ragazzi

SERRE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Franco Mennella, intende agevolare la pratica sportiva. In particolare, l’Ente, ha assicurato un servizio di trasporto pomeridiano da Serre a Battipaglia e ritorno, per i residenti compresi tra i 6 e i 14 anni che hanno la necessità di raggiungere il Comune per praticare attività sportive.

L’iniziativa

Il servizio messo in atto, ha l’obiettivo di favorire le attività sportive e la socializzazione tra ragazzi; il costo sarà di € 8,00 a persona al mese per un solo giorno a settimana (mercoledì). Sarà attivo dal mese di Novembre 2021 e fino a Giugno 2022, le adesioni dovranno essere presentate entro il 26 Ottobre alle ore 13.00.

“Considerate le soddisfacenti esperienze precedenti che hanno visto la partecipazione di un buon numero di bambini e ragazzi, abbiamo riproposto, anche quest’anno, una iniziativa diretta a favorire la pratica sportiva, attraverso la messa a disposizione di un servizio di trasporto”, fanno sapere da palazzo di città.

Gli utenti dovranno attenersi a tutti protocolli relativi al Covid-19.