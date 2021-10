Messa in sicurezza del territorio, Capaccio Paestum programma lavori

CAPACCIO PAESTUM. Dissesto idrogeologico e rischio frane, il Comune pronto ad avviare interventi. L’amministrazione comunale, infatti, ha concluso l’iter progettuale di talune opere di messa in sicurezza di Via Cupone, via Chiusa di Leone e via Rodigliano. Tutte zone del Capoluogo risultano ad elevato rischio frana.

Con l’approvazione del progetto esecutivo l’Ente è pronto ad intervenire con lavori per 2,5 milioni di euro.

L’iter progettuale per la messa in sicurezza del territorio era partito nei mesi scorsi e aveva trovato copertura finanziaria grazie a risorse del Governo. Ora l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, è pronta ad avviare le procedure che porteranno all’inizio dei lavori.