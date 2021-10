Alta Velocità: il Golfo di Policastro si mobilita

SAPRI. Alta Velocità, Sapri è pronta a scendere in piazza. Il Comiato civico 1987, che si batte affinché il nuovo tracciato non escluda la città della Spigolatrice, il 23 ottobre è pronto a scendere in piazza. Sarà una manifestazione di protesta per far sentire la voce del territorio, deciso a non arrendersi.

La protesta per l’Alta Velocità

L’appuntamento è presso la Villa Comunale; si comincia alle ore 9 e successivamente, dalle 10 alle 11, anche i commercianti parteciperanno alla protesta chiudendo le loro attività.

“Il Comitato lotta – si legge in una nota – non è più disposto a tollerare il silenzio del Governo, della Regione Campania, di Rete Ferroviaria Italiana e di tutti quei soggetti politici che sono complici e coprono una decisione scellerata al solo fine di tutelare compromessi politico-economici in danno delle nostre popolazioni”.

“Nessuno – aggiungono – si è ancora degnato di spiegare ai cittadini del Golfo di Policastro perché questo territorio venga tagliato fuori dall’Alta Velocità”.

Una decisione considerata “illegittima” poiché non c’è stato alcun confronto con i territori. Di qui la proclamazione dello stato di mobilitazione generale.

Alla manifestazione sono stati invitati anche gli amministratori locali, le associazioni e gli studenti. La richiesta è chiara: revocare tutte le decisioni finora assunte dagli organi preposti e convocare un tavolo di confronto con il Governo.