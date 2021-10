Roscigno mette in vendita due immobili di proprietà del Comune

ROSCIGNO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Pino Palmieri, ha pubblicato un bando per la concessione di immobili di proprietà comunale.

In particolare l’Ente vuole procedere tramite asta pubblica alla vendita di due immobili ad uso non abitativo in via Cesare Battisti rispettivamente di 45 e 40 mq.

Per il primo, i prezzi a base d’asta sono di 6.480,00euro e 5.994,00euro che in virtù delle gare deserte, propone una riduzione del 20% sul prezzo, stabilendo, quindi, cifre che ammontano a €5.184,00 e €4.795,20.

L’Ente, darà mandato al Responsabile dell’Area Tecnica, di procedere con un nuovo Esperimento per la vendita degli immobili.