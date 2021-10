Palinuro: la Pro-Loco entra nelle scuole

PALINURO. La Pro Loco di Palinuro entra nelle scuole. L’associazione, infatti, ha deciso di avvalersi della collaborazione attiva della maestra Filomena Merola.

Dopo tanti anni di insegnamento nelle scuole elementari di Palinuro, la maestra Filomena, per tutti fata Filo, ha raggiunto il limite pensionabile ma le energie e le idee che la caratterizzano da sempre sono ancora tante.

“Un patrimonio esperienziale come quello della maestra Filomena non poteva essere messo a riposo, la maestra ha ancora tanto da insegnare e trasmettere e sarà senza ombra di dubbio un valido supporto alle attività di questa Pro Loco, per le iniziative in ambito scolastico e sociale”.

Così il Presidente Silvano Cerulli ha proposto al direttivo della Pro Loco il coinvolgimento attivo della neo pensionata maestra. L’obiettivo è quello di organizzare progetti in favore degli studenti del territorio. I giovani, studenti, in particolare, verranno coinvolti in attività formative.

“Insegnare è una vocazione, -dice Filomena Merola- i miei allievi sono stati la mia grande famiglia. Nella mia lunga carriera ho potuto imparare tanto dai bambini ma tanto ho ancora da dare per la crescita dei miei piccoli. Sarà per me un onore dare vita a tanti progetti da portare avanti unitamente alla pro loco e alla scuola”.