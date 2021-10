Morte Dora Lagreca: il giallo delle impronte sul parapetto

MONTESANO SULLA MARCELLANA. Continuano le indagini sulla morte di Dora Lagreca, la 30enne che si sarebbe suicidata lanciandosi da un balconino della sua abitazione di Potenza, si ipotizza a margine di un litigio con il suo fidanzato, Antonio Capasso. Al momento quest’ultimo risulta essere indagato per istigazione suicidio. Una ricostruzione, quella collegata al gesto volontario, cui la famiglia della vittima non crede.

Morte Dora Lagreca, le indagini

Ieri i tecnici informatici incaricati dalla Procura hanno effettuato i controlli sul cellulare. Raccolti diversi elementi tra messaggi e audio presenti nelle Chat. Ma emergono anche ulteriori dettagli. Ieri il programma di Canale 5, Mattino 5, ha sottolineato la presenza di impronte sul cornicione del balcone da dove Dora Lagreca si sarebbe gettata.

“Trovate delle impronte ben pressate sul parapetto – racconta il giornalista inviato del programma del quinto canale – come se qualcuno avesse tentato di reggersi per evitare di cadere di sotto, il corpo è stato trovato vicino alle mura, è sceso a piombo, urtando la parabola”.

Le ricostruzioni di Mattino 5

Mattino 5 ha anche parlato con un gioielliere del paese che ha svelato una cosa particolare: “Ho parlato con un gioielliere in paese che mi ha detto che Antonio avrebbe preso un gioiello, e che forse lo avrebbe preso per una sua vecchia amica, un piccolo pendente. Il gioielliere non ha confermato per chi fosse il regalo ma ha smentito la notizia circolante negli scorsi giorni che Antonio avrebbe comprato un anello per Dora Lagreca”.

Ovviamente non si tratta di un fatto collegabile alla morte di Dora. Ma secondo quanto emerso questo acquisto in gioielleria sarebbe stato il motivo scatenante dell’ultima lite prima della morte della giovane. Il decesso è avvenuto tra venerdì e sabato 9 ottobre 2021, dopo una serata in un locale della zona. Le ipotesi giornalistiche fornite da Mattino 5 al momento non sono state confermate.

Intanto proprio l’inviato della trasmissione tv ha rinvenuto a terra, nel luogo dove è stato ritrovato il corpo di Dora, un pezzo di plastica. Quest’ultimo potrebbe appartenere ad un auricolare di Dora Lagreca