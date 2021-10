Corleto Monforte: più risparmi ed efficienza con i led

CORLETO MONFORTE. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Antonio Sicilia, ha dato il via libera ai lavori che prevedono l’efficientamento energetico del centro abitato.

Il Comune, intende programmare i seguenti interventi: illuminazione del centro storico, sostituzione dei cavi elettrici al Rione Rapi e al Rione Casaletto.

Le spese complessive ammontano a € 100.000,00 di cui € 72.669,94 per i lavori e € 27.330,06 le somme messe a disposizione.

Ecco i contributi messi a disposizione dal Ministero

Con il Decreto del Ministero del 30/01/2020, vengono attribuiti ai Comuni dei contributi per l’anno 2021 destinati ad investimenti in materia di: efficientamento energetico, risparmio energetico degli edifici di proprietà di pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con questo Decreto, ai Comuni inferiori o uguali a 5000 abitanti è assegnato un contributo pari a € 50.000,00.