Castellabate: ecco i consiglieri politici del sindaco Rizzo

CASTELLABATE. Sarà un’amministrazione inclusiva quella del neo sindaco Marco Rizzo. Il primo cittadino, infatti, ha deciso, di nominare dei consiglieri politici che avranno il compito di consulenza, affiancandolo per talune specifiche tematiche.

I consiglieri politici

Domenico Piccirillo sarà consigliere politico con compiti di consulenza in formazione professionale, coordinamento servizi e controllo del territorio; Adele Ippolito sarà consulente in Euro progettazione e sviluppo territoriale; Luigi Infante alla pesca, Gennaro La Pastina in materia di Sanità e Centro Vaccinale.

Tutti gli incarichi saranno a titolo gratuito. I consiglieri politici avranno l’opportunità di rappresentare l’Ente presso tavoli istituzionali, pubblici e privati. Potranno inoltre avere a disposizione strumenti e strutture del Comune.