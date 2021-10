Sbloccati i fondi: presto il metano a Felitto

FELITTO. Buone notizie per il centro della Val Calore. E’ stato sbloccato, infatti, il finanziamento per la realizzazione della rete di gas metano in paese. La notizie è stata comunicata dal sindaco Carmine Casella e permetterà di garantire un servizio in più alla cittadinanza.

«L’importo dei lavori di circa 13 milioni di euro sarà finanziato per circa 6.000.000 di € dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e la restante parte dalla ditta Metaedil», spiega il primo cittadino.

Il Comune per questo importante progetto non avrà nessun esborso, aggiunge l’amministratore cilentano. Casella assicura che presto prenderanno il via anche i lavori.