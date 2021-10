Promozione, girone E: Herajon e Poseidon ko, pari per il Palomonte

Nel weekend appena trascorso si è svolto il quinto turno del campionato di Promozione riguardante il girone E che ha visto il Centro Storico Salerno stravincere in doppia cifra sul campo della Giffonese, quest’ultima in fondo alla classifica, portandosi così in vetta a quota 13 insieme alla Sarnese che invece ha subito una leggera frenata pareggiando contro la Pro Sangiorgese. La Poseidon cade ai danni della Sanseverinese, il Palomonte deve accontentarsi di un punto contro la Rocchese, infine l’Herajon subisce il quinto ko consecutivo ritrovandosi in zona retrocessione insieme alla Giffonese. Vediamo i risultati:

SABATO ORE 15:30

Giffonese – Centro Storico Salerno 0 – 10

Nocera Superiore RS3 – Sporting Pontecagnano 1 – 1

Pro Sangiorgese – F.C. Sarnese 1926 1 – 1

Sanseverinese – U.S.Poseidon 1958 3 – 2

Temeraria 1957 San Mango – Academy Ebolitana 3 – 2

DOMENICA ORE 15:30

G.S. Herajon 1956 – Giffoni Sei Casali 0 – 2

Real Palomonte – Rocchese 1 – 1

CLASSIFICA P.TI

Centro Storico Salerno 13 F.C. Sarnese 1926 13 Giffoni Sei Casali 10 Rocchese 10 Pro Sangiorgese 9 Sanseverinese 9 U.S. Poseidon 1958 8 Sporting Pontecagnano 7 Temeraria 1957 San Mango 6 Real Palomonte 6 Academy Ebolitana 3 Nocera Superiore RS3 2 G.S. Herajon 1956 0 Giffonese 0