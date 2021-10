Nuovo comandante per la Polizia Municipale di Sala Consilina

Da oggi è entrato in servizio il nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Sala Consilina, Dott. Felice Mollo.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, avvocato (ha conseguito il master di II livello presso la scuola di specializzazione professioni legali all’Università Federico II di Napoli ed un ulteriore master in criminologia), con esperienza quinquennale nella P.M., il Dott. Mollo giunge nel Vallo di Diano dove gli spetta l’arduo compito di guidare e dare lustro al Corpo di Polizia Municipale.

L’Amministrazione Comunale “rivolge il benvenuto ed i migliori auguri di un sereno e proficuo lavoro al nuovo Comandante di P.M., affinché la sua permanenza presso questo Ente possa contribuire a rendere ancor più efficiente ed efficace l’operato amministrativo e consentire di proseguire l’obiettivo fondamentale di monitoraggio e sicurezza del territorio a tutela della comunità salese”, si legge in una nota.

“Un doveroso ringraziamento va, inoltre, rivolto all’Ag. di P.M. Andrea Lasala ed al Dirigente Ing. Attilio De Nigris per aver svolto con grande impegno, professionalità e senso del dovere il ruolo di Responsabili del Comando di Polizia Municipale nelle more di indizione del bando di concorso per il conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Municipale”, concludono da palazzo di città.