L’Almanacco del 18 Ottobre 2021

Almanacco del 18 Ottobre 2021:

Santi del giorno: San Luca (Evangelista)

San Giusto (Martire)

Sant’Isacco Jogues (Sacerdote e Martire)

Santa Alda (Aldegonda, Vergine e Martire)

Santi Procolo, Eutiche e Acuzio (Martiri di Pozzuoli)

Etimologia: Luca, c’é forse un’origine etnica dietro questo diffuso nome, derivante dall’aggettivo latino “lucanus” che indicava un abitante della Lucania.

Proverbio del giorno:

O molle o asciutto, per San Luca semina.

Aforisma del giorno:

Il miglior modo per aiutare i poveri e’ non diventare uno di loro. (L. Hancock)

Accadde Oggi:

1886 – Pubblicato il libro Cuore: Per la casa editrice Treves, in questa data, venne pubblicato a Torino il romanzo Cuore di Edmondo De Amicis, scrittore già apprezzato per racconti, inchieste giornalistiche e resoconti di viaggi. Perfettamente inquadrato nel clima postunitario, il libro conquistò subito pubblico e critica con il suo spaccato di una piccola Italia fatta di eroismi, buoni sentimenti, amore di patria e rispetto per istituzioni e genitori.

Protagonisti i ragazzi di una terza elementare di Torino, rappresentativi delle varie regioni d’Italia raccontate attraverso le loro personali vicende.

Sei nato oggi?

La natura ti ha dotato di grande energia, costanza e determinazione che, quasi sempre, dedichi al benessere dei tuoi cari, del partner e dei figli. Anche il lavoro, più che uno strumento di affermazione personale, è per te soprattutto un mezzo per garantire a chi ami sicurezza e tranquillità. La fortuna ti assiste e ti permetterà di riuscire nei tuoi propositi.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Jean Claude Van Damme: Tra i grandi del genere “arti marziali”, Jean-Claude Camille François Van Varenberg, in arte Van Damme, è nato a Berchem-Sainte-Agathe, in Belgio, e lavora nel mondo del cinema come attore, regista e sceneggiatore.

1909 – Norberto Bobbio: Torinese doc, è stato una delle menti più illuminate dell’Italia novecentesca. La sua attività di storico e filosofo rappresenta un elemento cardine per lo studio della storiografia e della filosofia giuridica

1987 – Zac Efron: Osannato da milioni di adolescenti, Zachary David Alexander Efron è nato a San Luis Obispo, in California, ed è famoso come attore, cantante e ballerino.

Scomparsi oggi:

1931 – Thomas Edison: Tra i più prolifici (1.093 brevetti registrati a suo nome) e geniali inventori della storia dell’umanità, molte sue scoperte hanno inciso profondamente nel progresso della società.

1889 – Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli “scippi” più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia. Nato a Firenze.

1996 – Giuseppe Panini: Imprenditore famoso e fondatore, con i fratelli Franco Cosimo e Umberto, della Edizioni Panini, è nato a Pozza di Maranello (frazione del noto centro emiliano), e morto nel 1996 a Modena.