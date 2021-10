Ecco i nuovi sindaci di Battipaglia ed Eboli

Cecilia Francese si aggiudica il ballottaggio e si conferma sindaco di Battipaglia. Battuto Antonio Visconti. Al primo turno il Sindaco uscente aveva ottenuto l’45,69% dei voti scrutinati mentre Visconti si era fermato al 33,08%.

La vittoria si attesta intorno al 60%.

Ad Eboli, altro centro della Piana del Sele chiamato al ballottaggio, invece, è Mario Conte il nuovo sindaco. Battuto Antonio Cuomo.

“Voglio ringraziare ognuno di voi – afferma Conte – per il sostegno, l’appoggio continuo e lo sguardo sempre pieno di speranza. Grazie per le vostre parole sempre dirette, per avermi raccontato le vostre necessità e i vostri sogni, per avermi portato in ogni angolo di Eboli e per avermi parlato delle luci e delle ombre dei quartieri in cui viviamo. Grazie per essere i primi a desiderare che la nostra città sia migliore e per pretendere sempre di più dalla classe politica che la guiderà . Grazie per il vostro entusiasmo, per gli applausi e per i sorrisi. Grazie anche alle provocazioni di alcuni di voi”, così il neo sindaco.