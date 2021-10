Dramma a Centola: 81enne si toglie la vita

Dramma nel corso della mattina a Centola. Un pensionato di 81 anni si sarebbe tolto la vita con un colpo di fucile di sua proprietà. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe atteso che la moglie uscisse di casa per compiere l’estremo gesto.

E’ stata la donna a far scattare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Centola che hanno constatato il decesso e informato la Procura.

Per l’esame esterno della salma è intervenuto il medico legale. Non sono stati necessari ulteriori accertamenti; la salma è stata liberata e restituita ai famigliari per le esequie che verranno celebrate domani a Centola. Sulle ragioni del gesto sono in corso accertamenti.