Calcio a 5, sconfitta con il Benevento per lo Sporting Sala Consilina

Nella seconda giornata del campionato di calcio a 5 della Serie A2 il Benevento 5 batte per 2-1 lo Sporting Sala Consilina rimanendo in vetta a quota 6 punti insieme alla Fortitudo Pomezia, mentre i salesi rimangono a 0 punti. L’Academy Pescara Futsal non riesce a sfruttare l’occasione di aggianciare il Nordovest perdendo per 3-4, discorso inverso invece per quanto riguarda la Lazio C5 che vince tra le mura amiche e raggiunge proprio l’Italpol C5. Stessi punti ad inizio gara e restano tali a fine partita tra Mirafin e Tombesi C5. La capolista Fortitudo vince in casa dell’Active Network Futsal, successo anche per l’Ecocity Futsal Cisterna contro la Roma C5 con la classifica che porta i padroni di casa a +1 rispetto agli avversari. Risultati e classifica:

VENERDì ORE 20:30

Benevento 5 – Sporting Sala Consilina 2 – 1

SABATO ORE 15:00

Academy Pescara Futsal – Nordovest 3 – 4

Lazio C5 – Italpol C5 6 – 5

Mirafin – Tombesi C5 4 – 4

ORE 16:00

Active Network Futsal – Fortitudo Pomezia 1957 4 – 6

ORE 16:30

Ecocity Futsal Cisterna – Roma C5 5 – 3

Riposa: CLN CUS MOLISE

CLASSIFICA P.TI

Fortitudo Pomezia 1957 6 Benevento 5 6 Ecocity Futsal Cisterna 4 Nordovest 4 Lazio C5 3 Italpol C5 3 Active Network Futsal 3 Roma C5 3 Tombesi C5 1 Mirafin 1 CLN CUS Molise 0 Sporting Sala Consilina 0 Academy Pescara Futsal 0