Basket, nella C Gold week-end agrodolce per le nostre squadre

La seconda giornata del campionato di Basket Serie C Gold ha visto il Sala Consilina (Pallacanestro Trinità) imporsi contro il Basketball Lamezia, mentre per quanto riguarda il New Basket Agropoli l’esordio non è cominciato come si ci aspettava, con i cilentani che sono caduti sul campo della Cestistica Benevento. Risultati e classifica:

SABATO ORE 18:00

Cercola Basket – Juvecaserta Academy 71 – 90

ORE 18:30

Cestistica Benevento – New Basket Agropoli 94 – 59

DOMENICA ORE 18:00

Bim Bum Basket Rende – Angri Pallacanestro 65 – 89

Pallacanestro Trinità (Sala Consilina) – Basketball Lamezia 94 – 70

Basket Bellizzi – Sorriso Azzurro S’Antimo 92 – 81

ORE 18:30

Pallacanestro Salerno – BC Irpinia 94 – 72

ORE 19:00

Roccarainola – University Basket Potenza 70 – 79

CLASSIFICA P.TI

Cestistica Benevento 4 Juvecaserta Academy 4 Pallacanestro Salerno 4 Basket Bellizzi 4 Univeristy BK Potenza 4 Pall. Trinità 2 Angri Pallacanestro 2 Basketball Lamezia 2 New Caserta Basket 0 Cercola Basket 0 Sorriso Azzurro S. Antimo 0 BC Irpinia 0 New Basket Agropoli 0 Roccarainola 0 Bim Bum Basket Rende 0