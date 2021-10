Omignano: protocollo d’intesa per le attività di protezione civile

OMIGNANO. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Raffaele Mondelli, si avvarrà della collaborazione con la Protezione Civile “Gruppo Lucano”.

Le finalità

L’intesa servirà per affrontare le emergenze che possono verificarsi sul territorio; per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e riqualificare, dove necessario, alcune zone che hanno bisogno di essere valorizzate.

L’amministrazione riconoscerà, all’associazione di volontariato, un contributo pari a 1.000,00 euro annui come rimborso delle spese che dovrà sostenere per le prestazioni.

L’associazione, inoltre, metterà a disposizione i propri mezzi, questo fa sì che non ci siano ulteriori spese a carico dell’Ente.

“Questa convenzione nasce poichè il comune non dispone di adeguate risorse umane e strumentali per la salvaguardia del territorio e quindi bisogna avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato che operano nella protezione civile.

Inoltre servono anche per promuovere il valore sociale e l’importanza fondamentale del volontariato sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale”– fanno sapere da palazzo di città.