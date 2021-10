L’inno dell’US Agropoli porta la firma eccellente di Michele Pecora: domani presentazione

AGROPOLI. In occasione della sfida contro il Castel San Giorgio di domenica pomeriggio i tifosi dei delfini potranno ascoltare per la prima volta il nuovo inno dell’US Agropoli. Il brano è stato scritto, composto e arrangiato dal cantautore agropolese, famoso in tutto il mondo, Michele Pecora. L’artista, sempre legato alla sua città, durante l’intervallo della sfida si esibirà per il pubblico del “Guariglia”.

Per l’occasione la società ha deciso di indire la Giornata del Delfino. Una grande festa con ingresso gratuito per tutti i nostri eccezionali tifosi.

La scelta di comporre il nuovo inno è una decisione presa dal primo momento dal nostro Presidente Onorario Carmelo Infante che da subito aveva in mente di regalare un nuovo momento storico alla città di Agropoli.