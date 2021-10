Ceraso, inizia l’amministrazione Crocamo: “Insieme per nuovi obiettivi”

CERASO. «Grazie a tutti Voi cittadini di Ceraso. Ora è il momento di camminare insieme per raggiungere obiettivi comuni». Così Aniello Crocamo, primo cittadino di Ceraso, pronto ad iniziare l’avventura amministrativa. Il neo eletto sindaco nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua giunta composta da Antonio Cerullo e Francesca D’Alessandro.

Il primo avrà il ruolo di vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e alle politiche sociali; D’Alessandro sarà competente per cultura, istruzione, pari opportunità e turismo.

«Ora è il momento di lavorare insieme per non deludere le aspettative di una Comunità – osserva Aniello Crocamo – Ora è il momento di mettere in atto i tanti insegnamenti avuti in cinque anni di amministrazione insieme.

Serietà, sobrietà e serenità dovranno essere i principi sui quali fondare un percorso politico-amministrativo da affrontare e condividere insieme all’intera Comunità».