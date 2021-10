Comunità Montana Tanagro Alto Sele: “operai senza salario e buste paga”

La segreteria territoriale CONFIAL per venire incontro alle numerose difficoltà riscontrate dagli operai nella comunità montana “Tanagro alto Sele” ha inoltrato la richiesta di un incontro alla Comunità Montana Tanagro Alto Sele

“Con enorme stupore abbiamo appreso – dichiara il presidente territoriale della confial Salerno Francesco Bellomo – che gli operai erano senza salario e buste paga da anni. Dopo le nostre pressioni sono stati pagati salari e tfr risalenti addirittura al 2016 – conclude Bellomo – Per affrontare questi ed altri problemi abbiamo chiesto con urgenza un incontro alla comunità montana e confidiamo in una celere risposta”.

“Oltre lo stupore anche la soddisfazione per aver fatto si che ai lavoratori venisse erogato quanto spettante, dopo un’attesa di circa 5 anni, ci auguriamo e faremo tutto quanto possibile affinché situazioni tali non si verifichino in futuro” aggiunge il Responsabile Confial del territorio Mariano Santarsiere.