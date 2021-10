Castellabate: amministrazione incontra i commercianti

CASTELLABATE. Il Sindaco Marco Rizzo, Il Vicesindaco Luigi Maurano e l’Assessore al commercio Nicoletta Guariglia hanno annunciato una serie di incontri da tenere presso l’aula consiliare “Corrado Grande” con la categoria dei commercianti e degli artigiani del comune di Castellabate.

L’obbiettivo è quello di costituire un rapporto proficuo a favore dello sviluppo delle attività produttive del territorio , avviando una campagna di ascolto per confrontarsi sulle criticità del settore e per condividere le azioni necessarie alla risoluzione delle stesse.

“Con questi incontri s’intende dare voce alla categoria dei commercianti sulle loro necessità, per collaborare attivamente alla crescita e al miglioramento del territorio”, dichiara l’Assessore al Commercio Nicoletta Guariglia.

Per esigenza organizzativa dettata dalle restrizioni anti covid e per una più proficua interazione, è stato fissato un calendario di incontri:

Giovedì 21 Ottobre 2021 alle ore 20 (Fraz. S.Maria)

Giovedì 28 Ottobre ore 20 (Castellabate e Fraz. S.Marco)

Lunedì 6 Novembre ore 20 ( Fraz. Lago e Fraz. Alano, Ogliastro)

“Ci auspichiamo un’ampia partecipazione per costruire un rapporto fruttuoso a favore dello sviluppo delle attività produttive”, fanno sapere da palazzo di città.