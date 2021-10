Oroscopo del giorno dopo: 15 Ottobre

Oroscopo del 15 Ottobre 2021:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Questa giornata di venerdì sarà per te emotivamente intensa. Porterai grande passione a tutto ciò che fai oggi e al risultato inevitabile. Potresti aver evitato un problema perché è troppo vicino a te, ma oggi è il giorno migliore per affrontare questo problema e per farlo a testa alta. Preparati per alcune delle tue notizie, oppure potresti averlo subito. Se sei single, questo è il momento giusto per incontrare quella persona speciale che può creare una grande differenza nella tua vita. Mantieni una mente aperta e vedrai l’amore sbocciare in luoghi inaspettati.

Le stelle consigliano: APERTURA MENTALE

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Vedrai un sacco di caos e confusione attorno a te in questo venerdì. Ma è solo la apparenza, e poi vedrai i reali motivi. Ci sono così tante novità che non sarà facile orientarsi. Prenditi il tuo tempo e segui le tendenze. Vedrai un’enorme prospettiva. Il cambiamento è inevitabile e ha la capacità di dipingere il tuo futuro, C’è una forte indicazione di interferenza da parte di terzi nella tua relazione sentimentale. Tu o il tuo partner potreste essere attratti da un’altra persona. Uno dei tuoi amori passati potrebbe rientrare nella tua vita. L’interferenza può arrivare anche da amici intimi o genitori di te o del tuo partner. È necessario sostenersi l’un l’altro fermamente contro tutti.

Le stelle consigliano: STABILITA’

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Ti senti molto più libero in questo venerdì di quello che accade normalmente. Ti sei sentito un pò soffocato. È probabile che tu spalanchi la verità sgradita oggi e non andrà bene per tutti. È meglio pianificare qualche attività solitaria perché è improbabile che tu cambi il tuo comportamento per adattarlo agli altri. La tua relazione sentimentale sembra essere complicata oggi e molti problemi avranno bisogno della tua attenzione. Tuttavia, ti renderai presto conto che sarai in grado di capirlo. Questo ti darà la forza di costruire una relazione più trasparente.

Le stelle consigliano: TRASPARENZA

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Questo venerdì sarà giunto il momento di rivolgere la vostra attenzione ai comfort materialistici. Goditi la tua vita sociale e mettiti in contatto con vecchi amici o familiari. Sperimenterai anche uno spostamento nella tua coscienza che potrebbe giungere a te senza preavviso. È una buona idea ascoltare il tuo istinto ora. Comprensione e tolleranza reciproca sono essenziali in ogni relazione. Hai il tuo partner su di esso e avrai difficoltà a comprenderlo. Tuttavia, essere troppo rigidi causerà solo sofferenza a tutti. Devi essere un po ‘più comprensivo e sensibile se vuoi una vera relazione.

Le stelle consigliano: COMPRENSIONE

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Potrai goderti la compagnia o anche una gita di un giorno con un vecchio amico o una famiglia vicina a te in questo venerdì. Dovrai attenerti ai metodi utilizzati nel passato. È meglio non iniziare nuove cose sperimentali oggi. Se stai cercando di ottenere un lavoro o un progetto, segui la tua attività e vendi le tue idee con forza e sicurezza. Il giorno è perfetto per l’amore. Mostra il tuo apprezzamento per quella persona speciale nella tua vita facendo qualcosa di inaspettato e vedi che il giorno diventa speciale. Il romanticismo è nell’aria. Se sei single, oggi è il giorno in cui puoi incontrare l’amore della tua vita o semplicemente iniziare a vedere una persona in una luce completamente nuova e romantica.

Le stelle consigliano: ROMANTICISMO

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Questo venerdì sarai in uno stato d’animo di adattamento. La tua volontà di incontrare le persone a metà strada e arrivare alla fine della tua vita. Sarai in grado di risolvere rapidamente qualsiasi situazione. Sei anche preoccupato di abbellire la tua persona e l’ambiente circostante assicurandoti che ogni occasione vada senza alcun intoppo. Sarà un grande giorno per te oggi! Puoi avere la possibilità di dire il tuo cuore oggi. Ma te ne pentirai dopo! Mantieni il tuo discorso breve e preciso, sarai più propenso ad indirizzare apertamente il tuo partner! Evidenzia solo i problemi più scottanti.

Le stelle consigliano: EQUILIBRIO

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Questa giornata di venerdì andrà bene all’inizio, ,a sarà un pò frenetica in seguito. Qualcuno a casa potrebbe essere in attesa di lui / lei in mezzo a un programma pieno zeppo. Potresti ricevere la felicità da amici o colleghi e farai piani per passare del tempo con loro nel prossimo futuro. Devi capire che c’è molto amore, ogni relazione deve essere sostenuta. Semplicemente essere innamorati non è sufficiente; dovresti dimostrare il tuo amore di volta in volta. Hai ignorato i gesti da un po ‘di tempo. Se non ti interessa questa tendenza, allora il tuo partner comincerà a pensarci.

Le stelle consigliano: ATTENZIONE

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Sarai in buone condizioni e pieno di ispirazione in questo venerdì. La tua mente lavorerà attivamente e ti stimolerà a interagire costantemente con nuove idee e strategie. Quindi questa giornata può essere molto produttiva per te. Tuttavia, può essere incasinato se lo si considera. È di vitale importanza che tu non affretti nessuna conclusione o idee sbagliate che si accumulino nella tua relazione. Cerca un maggior grado di apertura e onestà in quanto un clima di sfiducia è probabile che si impadronisca della tua relazione durante questo periodo. Prenditi cura del tuo partner e del tuo comportamento nei suoi confronti.

Le stelle consigliano: FIDUCIA

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Anche questo venerdì sarai una persona legata alla famiglia. I valori familiari sono il trampolino di lancio del tuo successo e la fragranza di buon auspicio parte da casa tua e ti porta in posti nuovi. Il tuo ritmo non ha eguali. Sarà una giornata fruttuosa per te. Fatti strada attraverso situazioni difficili. Il tuo approccio è positivo e ti porterà molto lontano. Oggi puoi incontrare qualcuno che hai sempre sognato. La persona sarà interessante e avventurosa come te. Hai sperato di incontrare qualcuno come questo per parecchio tempo. Le scintille saranno in grado di trovarti a pensare a quella persona. Non dimenticare di dare un suggerimento a tuo piacimento per quella persona.

Le stelle consigliano: NOVITA’

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Le buone notizie renderanno questa giornata di venerdì molto positiva. Stavi lavorando per una cosa importante per molto tempo e oggi darà i suoi frutti. È indicata un’uscita con i colleghi. Ti divertirai e ti divertirai. È possibile prendere una decisione in materia di finanze che sarà utile a lungo termine. Puoi anche visitare i luoghi santi oggi. Diversi eventi si allineano oggi per spingere i pulsanti. Il risultato è che potresti essere irritato anche a piccoli reati del tuo partner. I manierismi che in precedenza hai trovato accattivanti possono sembrare irritarti ora. La tua migliore linea d’azione ora avrò successo.

Le stelle consigliano: ESTROVERSIONE

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Questo venerdì sarà un grande giorno per essere avventurosi. La fortuna della donna sorride sulla tua fortuna e qualunque cosa tu faccia, non puoi sbagliare. Se desideri investire, è un buon momento per farlo. Aspettati di incontrare il vero amore della tua vita dietro l’angolo. Siate cauti riguardo alla vostra salute, tuttavia, siete inclini a tosse eterna e attacchi di freddo. Può essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner. Ma mantieni la calma e non mettere in dubbio il tuo partner. Prova a ricambiare l’amore del tuo partner. E ricordalo troppo con i tuoi sforzi congiunti piuttosto che cedere ai desideri di una persona!

Le stelle consigliano: AVVENTURA

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

In questo venerdì le relazioni intrecciate, le conversazioni con doppi sensi e malintesi saranno all’ordine del giorno, ma si manifesteranno divertenti e non dannose. Non preoccuparti di questi. Invece, alleggerisci, fai un passo indietro e goditi la commedia degli errori che sta per accadere tutt’attorno a te. Con una buona dose di umorismo, la giornata può rivelarsi davvero molto piacevole. Una giornata eccellente è segnata per te se vuoi stabilirti in una relazione. Esprimiti alla tua famiglia. Saranno felici per te che c’è energia positiva che trasuda dalla tua posizione planetaria oggi. Oggi è un giorno da festeggiare con i propri cari. Trascorrere del tempo con la tua famiglia per mostrare la tua cura e preoccupazione. Gradiranno il tuo atto.

Le stelle consigliano: SIMPATIA