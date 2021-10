Oggi Montesano si ferma per l’ultimo saluto a Dora Lagreca

Si terranno oggi Montesano sulla Marcellana, i funerali di Dora Lagreca, la donna di 30 anni morta sabato scorso, dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo in via Di Giura a Potenza. Lutto cittadino nel centro valdianese dove c’è ancora incredulità per la tragedia.

Morte di Dora Lagreca: si attende l’esito dell’autopsia

Gli esiti dell’esame autoptico e del sopralluogo dei Ris, effettuati entrambi nella giornata di martedì, potranno aiutare a fare luce della tragedia avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Una delle ipotesi avanzate dalla Procura lucana che sta indagando sulla vicenda è che Dora Lagreca potrebbe essersi aggrappata al parapetto del balcone, prima di cadere nel vuoto, probabilmente nell’estremo tentativo di salvarsi.

Per questo i Ris hanno portato via parte della lamiera che copre il parapetto per cercare di individuare eventuali tracce di Dna della donna.

Le ipotesi

I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche sono andati via dalla mansarda portandosi dietro cinque valigie di materiale che sarà passato ai raggi x per cercare di trovare qualcosa di utile all’indagine. Il legale della famiglia di Dora, l’avvocato Renivaldo Lagreca, è in attesa di capire se prima della caduta, nel corso della lite che la ragazza avrebbe avuto con il suo fidanzato nel loro appartamento, ci sia stata o meno colluttazione (ipotesi che al momento pare esclusa). Inoltre, si attendono anche gli esiti dell’esame tossicologico della ragazza, oltre a quelli dell’autopsia eseguita presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, dove la giovane era stata trasportata dai sanitari del 118 dopo il volo di circa dodici metri.

Secondo il legale del fidanzato di Dora Lagreca, Antonio Capasso, indagato per istigazione al suicidio, non ci sarebbe stato alcun segnale, durante la discussione tra i due, tale da far pensare ad un gesto estremo da parte della ragazza. La lite secondo le ricostruzioni fatte, sarebbe nata già in auto, mentre i due fidanzati rientravano dalla festa di laurea di una loro amica, alla quale avevano preso parte.

Le esequie

Oggi, alle ore 10.30, nella Chiesa di di Santa Maria in Loreto della frazione di Arenabianca saranno celebrati i funerali e a Montesano sulla Marcellana, per decisione del sindaco, Giuseppe Rinaldi, sarà un giorno di lutto cittadino.