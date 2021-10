Grotte di Pertosa e Auletta: partono sabato le visite speleologiche in acqua

Ogni Sabato: indossa tuta e caschetto e preparati a scendere verso il centro della Terra! Questo l’incipit del nuovo viaggio che la Fondazione MIdA ha organizzato per i visitatori nelle Grotte di Pertosa e Auletta.

La visita prevede la visita in compagnia di guide esperte del ramo speleologico delle Grotte, affrontando un primo tratto in barca per poi risalire a piedi (ma nell’acqua) il fiume del sotterraneo Negro fino alla meravigliosa sorgente. La visita speleologica potrà essere effettuata ogni sabato alle ore 14 fino al 18 Dicembre e consentirà di vivere un’esperienza unica da vero speleologo andando a scoprire gli angoli più misteriosi della grotta.

Nel prezzo è compresa l’attrezzatura (mezza muta, calzari impermeabili, casco per l’illuminazione e imbrago), l’uso dello spogliatoio e della doccia e l’accompagnamento della nostra guida specializzata.

Il tour dura oltre due ore ed è adatto a tutti gli amanti della natura e dell’avventura. I ragazzi possono vivere questa esperienza a partire dai 14 anni. Info sul sito Fondazionemida.it o al numero 0975397037.

Ogni Domenica mattina fino al 19 Dicembre spazio dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni. Laboratori pratici sull’uso delle piante tintorie, sul compostaggio, sull’archeologia, sul suolo e sull’ambiente avranno l’obiettivo di stimolare la fantasia e le passioni dei più piccoli, accrescendo la loro conoscenza del mondo che li circonda.

Ogni domenica è dedicata alle famiglie con un laboratorio pratico o un gioco a tema, per imparare divertendosi Varie le tematiche che si affronteranno consentendo loro di sperimentare, di scoprire, di giocare e di mettere le mani in pasta.

Il Programma:

17/10/2021 Il cielo in una grotta (pigmenti)​

24/10/2021 Il tesoro nella spazzatura (compostaggio)

​31/10/2021 I colori della Natura: tingiamo insieme (piante tintorie)​

7/11/2021 I colori della Terra (minerali)​

14/11/2021 Una vita da cavernicolo (macinazione dei cereali)​

21/11/2021 La vita nascosta dei fiumi. I macroinvertebrati bentonici​

28/11/2021 Il suggestivo mondo delle aromatiche (oli essenziali)

​5/12/2021 Come nasce una grotta (rocce)​

12/12/2021 La terra e il compostaggio (compostaggio)

​19/12/2021 Il mestiere dell’archeologo (argilla)

Da prenotare al numero 0975 397037 o via mail a prenotazioni@fondazionemida.it

Il calendario è su www.fondazionemida.it e sui canali social.