Green pass a lavoro: in Campania 300mila ne sono privi

L’obbligo di Green pass anche sui luoghi di lavoro scatterà ufficialmente a mezzanotte. Le aziende stanno ultimando la definizione delle procedure per i controlli. Tutti i datori di lavoro privati dovranno completare entro oggi la policy sui controlli, con un documento nel quale l’imprenditore deve descrivere le modalità.

Green pass: i numeri in Campania

Non mancano le perplessità e i nodi da sciogliere, soprattutto tra le microimprese. In Campania i lavoratori privi della “certificazione verde” sfiorerebbero le 300mila unità.

La percentuale di cittadini campani senza dosi corrisponde al 17,6% della popolazione vaccinabile. Applicando la stessa percentuale al totale delle unità lavorative, si ottiene un numero pari a circa 273mila dipendenti. Si tratta solo di una stima, ma la realtà non è molto lontana da queste cifre.

Per i lavoratori senza il Green pass scatterà l’assenza ingiustificata e il blocco dello stipendio. La richiesta dei sindacati di un tampone gratuito per i non vaccinati non ha avuto esito.