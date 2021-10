Calcio a 5, Serie A2: derby campano per il Sala Consilina

Ad aprire la seconda giornata del campionato di Serie A2, calcio a 5 del girone C sarà il derby tra Bevento 5 e Sporting Sala Consilina, con i padroni di casa che vogliono trovare il secondo successo di fila, dall’altra invece i salesi a caccia della prima vittoria dopo la sconfitta interna all’esordio. Riflettori accesi anche sulla sfida tra Active Network Futsal e Fortitudo Pomezia, entrambe a quota 3 punti. Altra partita interessante è quella tra Ecocity Futsal Cisterna e Roma C5, che vede gli ospiti in vantaggio di 2 punti. Stesso discorso anche tra Academy Pescara Futsal e Nordovest, con la differenza di un solo punto di distanza in più per gli ospiti.



IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA ALLE PORTE



VENERDì ORE 20:30

Benevento C5 – Sporting Sala Consilina Stadio “Palatedeschi” di Benevento (BN)

SABATO ORE 15:00

Mirafin – Tombesi C5 Stadio “Pala Torrino” di Roma (RM)

ORE 16:00

Active Network Futsal – Fortitudo Pomezia 1957 Stadio “Palacus”

Lazio C5 – Italpol C5 Stadio Palazzetto dello Sport “PalaGems” di Roma (RM)

ORE 16:30

Ecocity Futsal Cisterna – Roma C5

ORE 18:00

Academy Pescara Futsal – Nordovest Stadio Palazzetto dello Sport “Santa Filomena” di Chieti

Riposa: CLN CUS Molise