Croce Rossa di Sapri: al via le iscrizioni

SAPRI. Ripartono le iscrizioni alla Croce Rossa Italiana di Sapri. Sarà possibile diventare volontari dopo aver frequentato un corso di formazione base aperto alle persone in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola – con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;

età minima di quattordici anni;

assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

“L’obiettivo è di fornire nozioni di base comuni a tutti i Volontari”, fanno sapere dalla Croce Rossa. In particolare far conoscere storia, peculiarità e specificità dell’Associazione; offrire al volontario una preparazione di base; assicurare ai nuovi volontari una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere; informare e formare il volontario con conoscenze pratiche ed utili; far acquisire capacità di porre in essere i gesti salvavita.

Per iscriversi è possibile compilare un modulo (clicca qui) o recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, presso la sede di via José Ortega.