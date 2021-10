La Campania al TTG di Rimini

È una “Campania Divina” quella in mostra nei padiglioni della 58esima edizione del TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 13 al 15 ottobre 2021. È una delle principali fiere turistico-culturali programmate nel post lockdown a cui la Regione Campania, attraverso l’Agenzia Regionale Campania Turismo, partecipa “in presenza” con uno stand di 600 metri quadri che ospiterà oltre 100 tra operatori istituzionali e non, in rappresentanza di un settore che vuole confermare e aumentare i numeri di quella che è stata “l’estate della ripresa”.

Il successo campano della stagione appena finita deriva da un doppio effetto: la varietà dell’offerta e l’operazione Isole Covid Free. E ultimo, ma non meno importante, l’attività di promozione attraverso spot che esaltano i siti turistico-culturali, accompagnati dal suggestivo claim “Campania. Divina”. Questi ultimi, trasmessi nelle grandi stazioni italiane, hanno registrato in poche settimane oltre 26 milioni di contatti visivi. Obiettivo del progetto: trasmettere in tempi rapidi, dopo il blocco causato dalla seconda crisi pandemica, il messaggio di una regione pronta ad accogliere in tutta sicurezza i turisti.

La stessa azione sui canali social ha garantito ottimi riscontri: uno studio di una società di social media monitoring Extreme Web Live, che ha analizzato 400mila post Instagram georeferenziati e 24 hashtag che facevano riferimento al viaggio o alla vacanza. Sono stati passati al vaglio i punti di riferimento social di chi condivide foto turistiche nei mesi di luglio e agosto 2021. La Campania si è piazzata al primo posto con l’11% dei post analizzati e geolocalizzati. Sono dietro di noi il Lazio con il 9,7% e il Veneto con il 9,6%.

Infine, a confermare la bontà di una strategia che ha prodotto risultati verificabili, c’è il dato positivo, +7%, rispetto ai mesi di agosto e settembre del 2019, del traffico passeggeri nazionali dell’Aeroporto di Capodichino.

“Un risultato frutto di una strategia pensata e attuata – afferma l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci – le cui linee guida sono definite nel nuovo Piano per il Turismo approvato dalla Giunta De Luca. Di fronte a questi dati, il TTG di Rimini si conferma appuntamento di fondamentale importanza per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero e utile strumento di promozione anche per gli operatori turistici e culturali della regione che potranno tornare ad essere protagonisti nelle più importanti fiere del settore”.