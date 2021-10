Il Cilento prega per Antonietta: oggi il compleanno della giovane mamma positiva al covid

MONTANO ANTILIA. La comunità cilentana continua a seguire con apprensione le sorti di Antonietta, la giovane mamma risultata positiva al Covid 19 mentre era in attesa della sua seconda bambina. La piccola Sharon non ce l’ha fatta il suo cuoricino si è fermato a venti giorni dalla nascita prematura.

Antonietta, già mamma di un bambino, continua a lottare nell’ospedale Federico II di Napoli dove è stata ricoverata subito dopo ferragosto. Oggi è il suo compleanno e in tanti le stanno rivolgendo un pensiero. Gli amici di Montano Antilia, suo paese natio e quelli di Ascea, paese in cui viveva.

La storia di Antonietta

La donna è risultata positiva al Covid 19 alla 24esima settimana di gravidanza. Proprio per il suo stato di attesa le avevano sconsigliato di vaccinarsi.

La gravidanza, la seconda, era andata avanti senza problemi fino alla vigilia di ferragosto, quando ha iniziato a manifestare i primi sintomi del Covid. Subito dopo è arrivata al pronto soccorso di Vallo della Lucania con difficoltà respiratorie. Nei primi giorni è stata ricoverata nel reparto di emergenza del San Luca, poi per l’aggravarsi delle sue condizioni i sanitari ne hanno disposto il trasferimento in terapia intensiva.

Il feto stava bene ma per le condizioni della donna (aveva la polmonite bilaterale) si decise di trasportarla a Napoli dove i medici decisero di portarla subito in sala operatoria per far nascere la bambina. Sharon ha lottato per venti giorni ma poi il suo cuoricino si è arreso.

Da Napoli ora si aspettano notizie diverse per la mamma.