Viabilità: continua la manutenzione delle strade degli operai della Comunità Alento Monte Stella

RUTINO. Continua l’opera della Comunità Montana Alento Monte Stella per la cura del territorio e in particolare della rete viaria. Oggi gli operai della comunità montana hanno provveduto a garantire la manutenzione del tratto di SS18 che collega Rutino con la località Ponti Rossi.

Gli interventi eseguiti riguardano lo sfalcio dell’erba a bordo carreggiata e rientrano in un più ampio programma di manutenzione della viabilità locale da parte degli operai dell’Ente montano.

Negli anni scorsi fu sottoscritto anche un accordo tra Comunità Montana e Provincia di Salerno per impiegare gli operai forestali in questo genere di interventi. Opere importanti non soltanto per garantire maggiore sicurezza per gli automobilisti ma anche per prevenire il dissesto e gli incendi.