Morte Dora Lagreca: fidanzato indagato per istigazione al suicidio

SALA CONSILINA. È indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la 29enne assistente scolastica morta nella notte tra venerdì e sabato scorso dopo un volo dal quarto piano dalla sua casa a Potenza, dove viveva da tempo.

Capasso ha raccontato ai Carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. Sull’accaduto e sulla dinamica della morte di Lagreca sono scattate le indagini coordinate dalla procura di Potenza. Prima della caduta ci sarebbe stata una lite tra i due, raccontata dallo stesso fidanzato agli agenti.

«Un alterco a dir poco acceso che sarebbe culminato con la corsa di lei verso la bassa ringhiera del terrazzino della mansarda e il suo tentativo di afferrarla prima che fosse troppo tardi. Sforzo vano. Dora è caduta giù, nel silenzio della notte, ha colpito un’antenna parabolica, e poi si è schiantata sull’erba umida».

Intorno alle due di notte la segnalazione al 112 di una donna ferita in strada, in via Di Giura, la corsa al vicino ospedale San Carlo e la morte, due ore dopo, a causa di quel volo da 15 metri di altezza. È stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi. L’autopsia è attesa per domani.