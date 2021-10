Castelnuovo Cilento: intervento al campetto di Vallo Scalo

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros La Maida, ha dato il via libera ai lavori previsti dal progetto relativo ai lavori di “Sistemazione del campetto polivalente con annessi spogliatoi alla frazione Vallo Scalo – Lotto II”, nell’importo complessivo di 29.330,00 euro.

L’intervento è finanziato con i fondi di cui al DPCM del17/07/2020 per interventi alle infrastrutture sociali (manutenzione straordinaria su scuole, edilizia sanitaria, edilizia sociale, beni culturali, impianti sportivi, arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale); come per le annualità precedenti, anche per l’anno 2021 l’importo di cui il Comune è destinatario è pari a 29.330,00 euro.

La legge 27 dicembre 2019 assegnava, difatti, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.