Trentinara in campo contro il randagismo, al via campagna di sterilizzazione

TRENTINARA. Comune in campo per limitare il fenomeno del randagismo. L’Ente, infatti, ha deciso di garantire una campagna di sterilizzazione gratuita in favore dei proprietari di animali con l’intento di ridurre in maniera sensibile il fenomeno degli animali vaganti e di conseguenza diminuire le spese a carico delle casse comunale

Trentinara ha l’opportunità di usufruire di un contributo regionale di 17.000 sufficiente a coprire le spese per interventi 100 animali.

Per l’accesso al servizio è obbligatoria la registrazione degli animali presso l’anagrafe degli animali di affezione, con relativa microchippatura. Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Trentinara.

Le prestazioni erogabili saranno accettate nell’ordine di arrivo al Protocollo comunale; la richiesta potrà essere avanzata per un solo animale per ciascun nucleo familiare e redatta su apposito modulo da presentare al Comune o inviare alla mail info@comune.trentinara.sa.it fino al prossimo 31 ottobre.

Alla domanda vanno allegati:

· copia del documento di identità del proprietario;

· eventuale copia del libretto sanitario dell’animale.

A seguito della presentazione della domanda, corredata dalla documentazione necessaria, l’Ufficio competente inoltrerà al richiedente l’autorizzazione scritta alla prestazione sanitaria con l’indicazione del medico veterinario ove effettuare l’intervento.