Tornano le “Giornate delle famiglie al museo” a Paestum e Velia

Il 10 ottobre 2021, torna al Parco Archeologico di Paestum e Velia “F@Mu – La giornata nazionale delle famiglie al museo”, un’occasione speciale per vivere una giornata con bambini e adulti per scoprire la storia e la cultura del nostro territorio e imparare divertendosi. Ecco il programma:

Giornate delle famiglie al museo a Paestum

“Una casa divina”. Ore 11:00 e 16:00, appuntamento presso la biglietteria di Porta Principale a Paestum. Ingresso gratuito fino a 18 anni – Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: pa-paeve.promozione@beniculturali.it.

Possiamo immaginare i templi di Paestum come le antiche case degli dei dell’Olimpo: grandi e imponenti come i suoi inquilini divini. Al suo interno erano presenti ricchi doni e sontuosi arredi per onorare la statua del padrone di casa. Tutto intorno, si sviluppava il Santuario, lo spazio sacro della città con altari, altri edifici per il culto e strutture per ospitare i fedeli.

Una passeggiata nei luoghi di culto più importanti di Paestum che termina con una proposta artistica da parte dei partecipanti. L’attività avrà la durata di 1 ora ed è consentita al massimo da 15 persone per volta.

L’appuntamento a Velia

“Realizza il tuo mosaico”. Ore 11:00 e 16:00, appuntamento presso la biglietteria di Velia. Ingresso gratuito fino a 18 anni – Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: pa-paeve.promozione@beniculturali.it. Vuoi scoprire insieme alla tua famiglia come realizzare un mosaico?

L’appuntamento è al Parco archeologico di Velia per partecipare al laboratorio del Mosaico. Ci si potrà cimentare nell’antica arte del mosaico conoscendo le tecniche e gli strumenti per realizzare un mosaico speciale da portare via al termine dell’attività. L’attività avrà la durata di 1 ora ed è consentita al massimo da 15 persone per volta.