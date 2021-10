Basket Serie C Gold si parte: il Sala Consilina a Potenza, riposa l’Agropoli

La Serie C Gold maschile di Basket è pronta a partire. Il New Basket Agropoli esordirà in trasferta il prossimo weekend contro la Cestistica Benevento. Nella giornata di giovedì il Sala Consilina ha presentato il nuovo roster ad Atena Lucana. Vediamo il programma della prima giornata di campionato:

OGGGI

ORE 18:30

BC Irpinia – Basket Bellizzi al Pala “Del Mauro” di Avellino (AV)

ORE 20:00

Sorriso Azzurro Sant’Antimo – Cestistica Benevento al Centro Sportivo “S. Antimo” di Sant’Antimo (NA)

DOMENICA

ORE 18:00

JuveCaserta Academy – Bim Bum Basket Rende al “Palazzetto dello Sport” di Caserta (CE)

University Basket Potenza – Pallacanestro Trinità al “Palapergola” di Potenza (PZ)

ORE 18:30 Angri Pallacanestro – Pallacanestro Salerno al “Palasport” di Angri (SA)

ORE19:15 Basketball Lamezia – Roccarainola al “Palazzetto dello Sport” di Lamezia Terme (CZ)

ORE 20:00 New Caserta Basket – Cercola Basket al “Palazzetto dello Sport” di Giugliano in Campania (NA)

Riposa: New Basket Agropoli

PRESENTAZIONE DELLA DIESEL TECNICA SALA CONSILINA

Giovedì ad Atena Lucana si è tenuta la presentazione della rosa Pallacanestro Trinità di Sala Consilina che domenica 10 ottobre debutterà nel campionato di Serie C Gold di pallacanestro. In estate la squadra è stata allestita con i nuovi arrivi: Merlo, Misolic, Morciano, Meccacapo, Gangale, Gaeta e Castellitto. I rincofermati in squadra sono stati: Mbaye, Altavilla. Campaiola, Grottola e soprattutto Garcia, quest’ultimo ha ottenuto i gradi di capitano. La squadra sta preparando al meglio l’esordio in campionato alla guida del mister Antonio Paternoster, insieme allo staff tecnico completato con il vice Giuseppe Aumenta ed il preparatore atletico Daniele Caputo. Alla presentazione della squadra erano presenti solo alcuni dei tanti sponsor della squadra: Antonella Pessolano dell’Università Telematica Pegaso e Michele Albanese per la banca Monte Pruno. Presente anche l’amministrazione comunale di Sala Consilina, il vice sindaco Gelsomina Lombardi e l’assessore alle politiche giovanili Francesco Spinelli. A fare gli onori di casa la famiglia Spolzino, con Michele e Giuseppe che si son detti orgogliosi del percorso fatto dalla squadra e fiduciosi, portando lustro allo sport nel Vallo di Diano ed in particolare a Sala Consilina. Infine la presentazione è terminata con Simona Sica, coordinatrice dirigenziale della società sportiva .