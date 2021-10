San Rufo, cane cade in un dirupo: salvato | FOTO

Intervento salvavita a San Rufo, ma questa volta ad avere bisogno di aiuto non è stato un essere umano ma un cane. L’animale era caduto in un dirupo profondo diversi metri a margine della carreggiata e non riusciva più ad uscirne. Così è scattato l’allarme.

Sul posto gli uomini della Protezione Civile Vallo di Diano che si sono calati con delle funi e hanno recuperato l’animale, visibilmente impaurito. Successivamente è stato riaffidato alle cure di Davide, il suo proprietario.

Una storia che si conclude con un lieto fine, grazie ai volontari della Protezione Civile, il cui commento è emblematico: “Una vita è una vita”, non importa che sia un uomo o un animale, ciò che conta è provare a metterla in salvo.