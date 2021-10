Ok a lavori sulla via del Mare tra Laureana e Castellabate

La Provincia di Salerno consegna vari lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Il primo intervento riguarda la SP 268-b (innesto SP 10 San Gregorio Magno – Innesto SP 36 lago di Palomonte) ricadente in parte nel comprensorio comunale di San Gregorio Magno e in parte nel comprensorio comunale di Colliano, per l’importo netto di 74.717,89 euro. Il secondo intervento riguarda la SR ex SS 267 dalla Km.ca 10+400 alla km.ca 16+300, ricadente nei comuni di Laureana Cilento e di Castellabate, per l’importo netto di 62.7308,80 euro.

“Entrambi i lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – iniziano in questi giorni, condizioni metereologiche permettendo. Il primo, sulla SP 268-b, riguarda il consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale con rifacimento di parte della segnaletica orizzontale. Il secondo, sulla SR ex SS 267, riguarda invece la messa in sicurezza del piano viabile nei tratti con presenza di fessurazioni e manto bituminato usurato e regimentazione acque di superficie”.

“Apriamo nuovi cantieri – conclude Strianese – per la manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”