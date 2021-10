Elezioni a Trentinara: Rosario Carione Sindaco. Ecco tutte le preferenze

Rosario Carione è confermato sindaco di Trentinara. La sua lista “Trentinara Unita per il futuro” ottiene 696 preferenze, quasi il triplo di Voce al Popolo, capeggiata da Pietro Liuccio.

Per Carione questo è il terzo mandato consecutivo. Premiato il cambiamento avviato dal primo cittadino che ha saputo ridare vitalità al borgo, oggi apprezzata meta turistica.

«Sono felice di questa riconferma è una vittoria di tutta la squadra, i cittadini si sono dimostrati maturi nello scegliere per il futuro di Trentinara. Un grazie va a tutti i candidati soprattutto a chi non è stato riconfermato come Lorenzo Fraiese al quale va tutto il mio ringraziamento» – le prime parole a caldo di Carione.

La sua lista ottiene 7 seggi. Eletti in consiglio per la maggioranza Mario Emanuele Passaro (116 voti), Michela Daniele (74), Cavallo Angela (74), Roberto Palantonio (65), Gennaro Daniele (61), Mario Minaci (54), Angelo Riello (48). Per la minoranza, invece, oltre al candidato sindaco Pietro Diuccio, entrano in consiglio comunale Giuseppe Cerruti (56 preferenze) e Edoardo Passaro (47).

Trentinara: ecco le preferenze

Lista Trentinara Unita per il futuro – Candidato sindaco Rosario Carione 607

Cavallo Angelo 74

Ciardella Serena 28

D’Alessandro Vincenzo 43

Daniele Gennaro 61

Daniele Michela 74

Fraiese Lorenzo 44

Minaci Mario 54

Paolantonio Roberto 65

Passaro Mario Emanuele 116

Riello Angelo 48

Candidato Sindaco Pietro Diuccio 285

Calabrese Gino 42

Cerruti Giuseppe 56

Ciuccio Annamaria 21

D’Angelo Elio Donato 20

Di Biasi Carmine 23

Marino Enrico Flavio 16

Marino Lorena 18

Passaro Edoardo 47

Pisapia Maria Grazia 11

Vinci Nicola Edone 31