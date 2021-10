Elezioni a Sessa Cilento, vince Gerardo Botti: ecco il consiglio comunale

È Gerardo Botti il nuovo sindaco di Sessa Cilento. Il centro cilentano sceglie di voltare pagina anche se la sfida si è decisa per meno di sessanta voti. Gerardo Botti, sostenuto da Viviamo il Comune, ha ottenuto 483 preferenze sbancando nel capoluogo. Ferma a 422 preferenze, invece, la lista Uniti per Cambiare del sindaco uscente Giovanni Chirico.

Gerardo Botti è stato fino a pochi mesi fa direttore scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli; raggiunta la pensione è tornato a Sessa Cilento, suo paese d’origine di cui era anche cittadino onorario.

Già il padre era stato sindaco del centro cilentano per diversi mandati. «È una vittoria di tutto il paese – le prime parole del neo sindaco – È una ventata di ottimismo, adesso pensiamo all’economia del nostro territorio che ora dobbiamo aiutare».

La campagna elettorale era stata particolarmente accesa alle falde del Monte Stella. Nei comizi si erano registrati reciproci scambi d’accusa. L’ultima polemica alla vigilia del voto per 3 cittadini in quarantena a cui non era stato possibile esercitare il diritto di voto in quanto la domanda per richiedere il voto domiciliare era stata presentata oltre i termini previsti per legge.

I voti

Lista Viviamo il Comune con Gerardo Botti: Michele Di Fiore 7, Adelmo De Lisi 41, Nicola Agresti 40, Antonio Santoro 87, Angelo Manganelli 21, Tiziana Galdieri 48, Laura Di Matteo 56, Antonio Migliorino 16, Pasquale Marrone 56, Vincenzo Graziano 67.

Uniti per cambiare con Giovanni Chirico: Alfredo Agresti 20, Bruno Agresti 20, Marco Bortolotti 28, Giuseppe Della Greca 98, Elia Gerardo 0, Gabriele Falcione 62, Aldovina Monaco 0, Aldo Niglio 59, Marco Vitale 34, Enrico Volpe 0.

Entrano in consiglio comunale: Antonio Santoro, Vincenzo Graziano, Pasquale Marrone, Laura Di Matteo, Tiziana Galdieri, Adelmo De Lisi, Agresti Nicola (maggioranza), Giovanni Chirico, Giuseppe Della Greca, Gabriele Falcione (minoranza).