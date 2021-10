Elezioni a Monteforte Cilento: Bernardo Mottola sindaco. I voti

Bernardo Mottola è il nuovo sindaco di Monteforte Cilento. La sua lista «Per Monteforte» conquista 248 voti pari al 63% delle preferenze. Si ferma al 36%, invece, quella guidata da Clementina Giordano che ha ottenuto 143 preferenze con «Insieme per Monteforte». Di fatto, il centro cilentano sceglie la continuità. Il sindaco uscente Antonio Manzi, non potendosi ricandidare, era comunque presente come candidato consigliere nella lista vincente.

Per Monteforte questa sarà un’amministrazione all’impronta della continuità e focalizzerà quanto annunciato con il programma elettorale presentato durante la campagna. Il neo primo cittadino nel presentarsi agli elettori ha più volte ribadito: «Lavorerò di concerto con i comuni del comprensorio per valorizzare le nostre risorse sia storiche, sia culturali che ambientali».

Per Monteforte, candidato sindaco Bernardo Mottola: Chiara Gallo 4, Giuseppina GIordano 26, Antonio Manzi 73, Mario Giordano 7, Rosario Sangiovanni 22, Carlo Ciardella 28, Giovanni D’Orsi 19, Sandro Miglino 14, Luigi Gallo 26, Perna Alessandro 19.

Insieme per Monteforte, candidato sindaco Clementina Giordano: Caterina Giordano 23, Francesco Santalucia 18, Giovanni Marzucca 20, Andrea Tesoniero 32, Luciano Cerulli 16, Annalisa Capozzoli 5, Teresa Sangiovanni 18, Francesco Migliono 7.

Questo il consiglio comunale: Antonio Manzi, Carlo Ciardella, Rosario Sangiovanni, Luigi Gallo, Giuseppina Giordano, Alessandro Perna, Giovanni D’Orsi (maggioranza), Clementina Giordano, Andrea Tesoniero, Caterina Giordano (minoranza)